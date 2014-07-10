Борги споживачів газу перед «Нафтогазом» скоротилися на 2,7%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше показників минулого тижня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, що становить 89% цієї суми, борг ТЕЦ за природний газ, що використовується у виробництві електроенергії, - майже 10%, борг прямих промислових споживачів - близько 1%.

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Сумарна прострочена заборгованість перед «Нафтогазом» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, становить 17,606 млрд грн, з них у 2014 році - 5,031 млрд грн.

«Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ р. Київ (1,854 млрд грн), Донецькій (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн) , Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей», - йдеться в повідомленні.

«Середній рівень розрахунків за природний газ підприємств ТКЕ в Україні за 2014 залишився незмінним і складає 46%», - підкреслюється в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго та теплоелектроцентралей станом на 22 квітня 2014 роки перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році складе близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.