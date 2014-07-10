Заводу Фірташа дали ліцензію на постачання газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала одному з провідних виробників мінеральних добрив азотної групи - «Рівнеазот», який входить до холдинга Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа, ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом загальним обсягом 1 млрд кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 10 липня.

Згідно з ухваленим рішенням, ліцензія видана строком на 5 років.

Як повідомив виступаючий на засіданні представник підприємства, на місяць «Рівнеазот» споживає 50-60 млн куб. м газу.

«По місяцю підприємство споживає 50-60 млн кубометрів природного газу залежно від завантаженості», - сказав представник «Рівнеазоту».

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Водночас, представник «Рівнеазоту» не повідомив, де підприємство буде закуповувати газ і кому продавати його надлишки.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці лютого поточного року НКРЕ дозволила компанії "РГК Трейдинг", підконтрольною Дмитру Фірташу, збільшити річний обсяг постачання природного газу більш ніж у 7 разів - до 3 млрд кубометрів з 0,4 млрд кубометрів палива.

Як зазначили УНІАН у компанії, основними клієнтами «РГК Трейдинг» є хімічні підприємства України, зокрема, Одеський припортовий завод.

Довідка УНІАН. ПАТ "Рівнеазот"- одне з найбільших українських хімічних підприємств, яке входить в холдинг Ostchem (об'єднує підприємства азотної хімії Group DF). Виробництво мінеральних азотних добрив є основним напрямком роботи «Рівнеазоту». За підсумками 2013 року скоротив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 3,14% - до 866,991 млн грн.