У шести населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, електропостачання відновлено у місті Краматорськ, в населених пунктах Степанівці, Латишеві, Таранах, Саурівці, частково – у Дмитрівці.

«Відновлено рух електропоїздів на ділянці Харків-Слов’янськ», - зазначив він.

«В Краматорську відновлено електропостачання, ведуться роботи з ремонту водо- та окремих газопровідних ділянок», - зауважив Лисенко.

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«У Шахтарському районі Донецької області відновлена високовольтна лінія та підстанція, які були пошкоджені в результаті вибухів. Відновлено електропостачання в населених пунктах Степанівці, Латишеві, Таранах, Саурівці, частково – у Дмитрівці», - повідомив речник РНБО.

«Ведуться робити з ремонту газопроводу між Дмитрівкою та Дібровкою», - зазначив Лисенко.

«Відновлено електропостачання для підключення Слов’янських резервуарів чистої води. Зокрема, першого і другого підйомів Донецького водогону, фільтрувальних станцій № 1 та № 2. Завершення всіх робіт дасть можливість повністю забезпечити водою міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку», - розповів він.