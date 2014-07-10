«Нафтогаз» заради економії обмежить газопостачання деяких ТЕЦ

НАК «Нафтогаз України» з 10 липня на доручення Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежить газопостачання двох теплоелектроцентралей в Києві та двох у Харкові для економії палива.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з дорученням міністра енергетики Юрія Продана від 9 липня 2014 року, «Нафтогаз» обмежить газопостачання ТЕЦ №5 і №6 енергокомпанії «Київенерго», а також «Харківська ТЕЦ-5» і КП «Харківські теплові мережі» (ТЕЦ-3).

Як відзначили в міністерстві, газопостачання для київської ТЕЦ №5 буде знижено до рівня 480 тис. куб. м газу на добу, ТЕЦ №6 – 48 тис. куб. м на добу. Для харківських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-3 подача газу буде перекрита повністю.

Також у міністерстві поки що не володіють інформацією про фактичне обмеження постачання газу до цих енергооб'єктів.

Як повідомляв УНІАН, підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше показників минулого тижня.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.