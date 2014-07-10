В українські сховища вже закачали 14,5 млрд кубів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах з 1 по 8 липня збільшилися на 0,8% - до 14,486 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, на сьогоднішній день добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн. куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставки російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.