«Укртрансгаз» очолив один із топ-менеджерів «Нафтогазу»

Заступник глави НАК «Нафтогаз України» Ігор Прокопів очолив оператора газотранспортної системи - держкомпанію «Укртрансгаз».

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів «Укртрансгазу» 8 липня.

Прокопова обрано на 5 років і з 10 липня вступає на посаду.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова правління оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» Ігор Лохман з 10 червня відсторонений від керівництва компанією.

У квітні 2014 року Кабінет міністрів України призначив голову газопостачального підприємства «Івано-Франківськгаз» Ігоря Прокопіва заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».