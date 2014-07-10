ОПЕК знизила прогноз поставок нафти з Росії в 2014 році

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в липневій доповіді знизила оцінку поставок на світовий ринок нафти з РФ в 2014 році на 50 тисяч барелів на день у порівнянні з попереднім прогнозом в зв'язку з відсутністю видобутку на нових проектах в найближчій перспективі, передає РІА "Новости".

Організація очікує, що постачання з РФ в поточному році знизиться в річному вираженні на 50 тисяч барелів на день - до 10,56 мільйона барелів на день, хоча, згідно з червневим прогнозом, показник очікувався на рівні 10,6 мільйона барелів на день. По кварталах показник складе 10,59 мільйона, 10,55 мільйона, 10,55 мільйона і 10,55 мільйона барелів на день, відповідно.

Читайте такожСША випередили Росію та Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІ«Очікуваний показник по зростанню (поставок нафти з Росії - ред.) поступово скорочується порівняно зі зростанням в минулі роки, оскільки малоймовірно, що надійдуть на ринок обсяги нафти з нових родовищ і проектів в Росії, які, як очікується, зможуть компенсувати природне зниження видобутку на розроблених родовищах», - зазначає ОПЕК.

Читайте такожВлада США послаблює 40-річну заборону на експорт сирої нафтиКрім того, експерти організації зазначають, що рівень цін на сировину буде важливим фактором, що визначає обсяг поставок нафти з Росії в другому півріччі поточного року, так як нафтові компанії, як очікується, продовжать інвестувати в розробку старих родовищ для підтримки рівня видобутку.

Читайте такожПутін вважає, що Захід не зможе змусити країни ОПЕК знизити ціни на нафтуЗа попередніми оцінками, обсяг світових поставок нафти в червні в середньому склав 90,66 мільйона барелів на день, що на 0,26 мільйона барелів на день менше травневого показника.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз СбербанкаОцінка світового попиту на нафту в 2014 році не змінилася. Він очікується на рівні 91,1 мільйона барелів на добу, що на 1,1 мільйона барелів перевищує показник 2013 року.