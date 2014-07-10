Україна хоче купити у Росії 6-7 млрд кубів газу на зиму

Україна розраховує купити у Російської Федерації близько 6-7 млрд кубометрів природного газу для того, щоб провести опалювальний сезон, заявив на брифінгу у Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми потребуємо закупівлі 6-7 млрд кубометрів газу. Ми розраховуємо на те, що Росія продасть нам цей об'єм. На сьогодні я не бачу підстав, щоб російська сторона не продала нам цей газ», - сказав Гройсман.

При цьому він відзначив, що вже створено оперативний штаб з розробки варіантів роботи в опалювальний сезон без російського газу.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 10-й годині ранку російський газовий монополіст «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Також Україна була переведена у режим передоплати газу.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол. При цьому у ціновій суперечці Росія дотримується встановленого порогу у 385 дол. за 1 тисячу кубометрів з урахуванням 100- доларової знижки у вигляді обнулення мита при імпорті палива. Україна вважає таку ціну «політичною» і наполягає на ринковій ціні на паливо.

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На даний момент Україна імпортує тільки газ, який надходить за реверсними маршрутами. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.