Європейські компанії хочуть побудувати вітрові електростанції в Одеській області

В Овідіопольському районі Одеської області компанії Valorem і WKN AG мають намір побудувати вітрові електростанції.

Як повідомили УНІАН у департаменті економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації, дане питання, що зачіпає реалізацію 2 пілотних проектів, обговорювалося на нараді під головуванням першого заступника губернатора регіону Наталії Чегодар.

«Перший проект реалізує французька компанія Valorem, яка входить у четвірку найбільших незалежних девелоперів проектів з будівництва вітрових електростанцій у Франції. Вона представлена ТОВ «Овідіополь Енержі». Проектом передбачено будівництво вітрової електростанції загальною встановленою потужністю 120 МВт. Загальний обсяг інвестицій - орієнтовно 250 млн євро», - повідомили в департаменті.

У ньому також додали, що орієнтовні терміни передпроектних і проектних робіт складають 4-4,5 року, будівництво - 1-1,5 року, операційний період - 20-25 років. Термін окупності становить орієнтовно 7-10 років.

Другий проект реалізує німецька компанія WKN AG, яка є світовим лідером у реалізації проектів вітрових електростанцій і представлена ТОВ «ВКН Україна» і ТОВ «Овід Вінд».

«Проект пілотної вітрової електростанції в Овідіопольському районі, будівництво якої заплановано, визначить нові масштаби ветроіндустріі в Україні», - стверджують у департаменті.

У департаменті додали, що компанія WKN Wиndkraft Nord AG активно займається розвитком проектів в Україні з 2009 року. В Одеській області більше року веде вітровимірювання.

«Для вітровимірювань особливо важливо їх проведення відповідно до міжнародних стандартів. Цей стандарт якості характеризує проекти WKN понад 20 років... Результати проведених орнітологічних досліджень і досліджень можливості будівництва у прибережних зонах дають «зелене світло» для подальшої діяльності компанії WKN в Україні», - повідомили в департаменті.

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У ньому зазначили, що за результатами наради дано доручення Головному управлінню Держземагентства в Одеській області та Овідіопольській райдержадміністрації в стислі терміни провести необхідну роботу для забезпечення якнайшвидшої реалізації цих інвестиційних проектів.

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Довідка. Valorem - незалежний виробник відновлюваної енергії з 19-річним досвідом роботи. Група Valorem займається всіма аспектами відновлюваної енергетики, починаючи з розробки проекту до будівництва, включаючи технічні дослідження і поточне технічне обслуговування. Надає технічну підтримку у Франції, інших країнах Європи, країнах Карибського басейну і Африки.

Valorem розробила понад 700 МВт у сфері вітроенергетики, 100 МВт сонячної енергетики, а також експлуатує власні потужності - вітроелектростанція майже 100 МВт. Група Valorem представлена в Україні двома проектами загальною встановленою потужністю 170 МВт, розробка яких була розпочата в 2010 році.

Компанія WKN Wиndkraft Nord AG займається проектуванням, спорудженням та експлуатацією збудованих «під ключ» вітрових електростанцій в Німеччині з 1990 року. Має дочірні підприємства в багатьох країнах Європи і в США. На сьогоднішній день підприємство ініціювало і реалізувало проекти загальною потужністю понад 1 тис. МВт.