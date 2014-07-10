Ціна імпортного газу для України в червні склала 281,6 дол.

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в червні 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 281,63 дол. за тис. кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за червень 2014 року, яка становить 281,63 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставок газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за газ. В результаті цього ціна на російський газ збільшилася до 485 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

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З 16 червня 2014 року «Газпром» припинив подачу палива для українських споживачів.

У червні 2014 року Україна подвоїла імпорт «блакитного палива» – до 2 млрд кубометрів з 0,9 млрд кубометрів у червні 2013 року. Зокрема з Угорщини імпорт природного газу становив 210,7 млн. куб. м, через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading імпортовано близько 104 млн. кубометрів газу.

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Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м.