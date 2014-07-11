Україна і Канада відновлять співробітництво в ядерній галузі

Як повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості, спільну роботу в сфері фабрикації ядерного палива та цирконієвого виробництва між НАЕК "Енергоатом" та атомної енергії Канади Limited (AECL) в Києві обговорили глава Міненерговугілля Юрій Продан і міністр міжнародної торгівлі Канади Ед Фаст.

Раніше Україна розглядала можливість впровадження вдосконалених канадських реакторів CANDU 6 (Ес6). За підсумками оцінки експерти "Енергоатому" зробили висновок, що технологія CANDU є прийнятною для України і компанія AECL може взяти участь у тендері з вибору серійного блоку.

Консультації з вибору серійного реактора для будівництва в Україні нових атомних потужностей також проводилися з "Росатомом" (РФ), KEPCO (Корея), AREVA (Франція) і Westinghouse (США).