Ціни "Газпрому" на газ для Європи можуть знизитися до $320

За прогнозом Мінекономрозвитку Росії, ціни "Газпрому" на газ за довгостроковими контрактами в Європі до 2017 року знизяться на 17% - до 320 доларів за тис. куб м.

Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на представника міністерства.

"Зазвичай "Газпром" теж планує ціни на основі прогнозів Мінекономрозвитку", - розповіло виданню близьке до групи "Газпром" джерело.

Ціни компанії в Європі в основному прив'язані до нафтових котирувань. За основним прогнозом Мінекономрозвитку, в 2014 році нафта буде коштувати 104 долари за барель Urals, а в 2015-2016 роках - 100 доларів за барель, тобто фактично не зміниться. "Ймовірно, розрахунки зроблені на підставі форвардних цін на європейських спотових майданчиках", - вважає інше близьке до групи "Газпром" джерело.

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Зниження ціни відбудеться через "розширення джерел постачання, у тому числі з використанням технологій для видобутку сланцевого газу", - зазначив представник Мінекономрозвитку. У середньостроковій перспективі це буде сприяти насиченню ринку. В результаті ціни на газ можуть поступово знижуватися щодо ціни на нафту.

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Ціни "Газпрому" в Європі досягли піку в 2008 році, в кризу впали і до колишнього рівня повернулися тільки в 2012 році. А минулого року знову почали знижуватися. Зате це дозволило б "Газпрому" наростити експорт до рекордних обсягів.

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