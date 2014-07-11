Обвал на ринку нафти триває

На світових торгах у п'ятницю, 11 липня, ціни на нафту знижуються, причому це відбувається третій тиждень, хоча вартість еталонної марки Brent залишається вище $108 за барель, передає Reuters.

Так, ціна на Brent знизилася на 9 центів, до $108,58 за барель, у той час як ціна на нафту еталонної американської марки WTI знизилася на 19 центів - до $102,74.

Читайте такожОПЕК знизила прогноз поставок нафти з Росії в 2014 роціЯк відзначають аналітики, ціни знижуються, так як хвилювання ринку щодо поставок палива з Близького Сходу розсіюються.

Лівія нарощує видобуток нафти, який вже досяг 350.000 барелів на добу. Однак аналітики попереджають про можливість продовження заворушень на терміналах.

Читайте такожСША випередили Росію та Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІВ Іраку експорт нафти з південних портів продовжився, незважаючи на повстання сунітів.

Тим часом інвестори чекають звіт про ВВП Китаю в другому кварталі, який очікується наступного тижня, щоб оцінити попит на сировину другого за величиною світового споживача нафти.

Пекін може прийняти нові стимули для підтримки зростання економіки, що підніме попит на нафту. Обсяг імпорту сировини в країну зріс на 10% у першій половині року, хоча аналітики приписали зростання накопиченню запасів.