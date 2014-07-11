"Київенерго" погасило частину боргу перед "Нафтогазом" - гаряча вода поки буде

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

«Зараз заборгованість «Київенерго» перед «Нафтогазом» становить 1,85 млрд грн. Після отримання попередження про відключення «Київенерго» перерахувало «Нафтогазу» 766 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості. Враховуючи це, «Нафтогаз» тимчасово припинив процедуру відключення підприємств «Київенерго», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, «Нафтогаз» направив доручення про відключення від газопостачання харківської ТЕЦ-5 до повного погашення заборгованості за спожитий газ.

«Харківська ТЕЦ-5 заборговувала близько 700 млн. грн. Керівництво «Нафтогазу» сподівається, що після отримання попередження харківська компанія також знайде можливість почати погашення заборгованості», - наголошується в повідомленні компанії.

«Сьогодні «Нафтогаз» дає чіткий сигнал: хто не платить за газ, той його не одержуватиме. Накопичення боргів за спожитий газ є неприпустимим», — цитує прес-служба слова глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

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Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежив газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох у Харкові для економії палива.

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборговували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше за показники минулого тижня.

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Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.