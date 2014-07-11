Для будівництва Дністровської ГАЕС залучать 1 млрд гривень кредиту

Оператор українських гідроелектростанцій, державна компанія «Укргідроенерго» оголосила тендер на залучення кредиту на суму 1 млрд грн для фінансування будівництва Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС).

Про це йдеться в повідомленні компанії на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укргідроенерго» має намір залучити зазначені кошти терміном на 5 років.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 8 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року Кабінет міністрів України затвердив умови надання державних гарантій на 1,5 млрд грн для «Укргідроенерго» для добудови першої черги Дністровської ГАЕС.

У січні 2014 року Кабмін збільшив загальну кошторисну вартість будівництва першої черги Дністровської ГАЕС, добудову якої планується завершити у 2015 році, на 29,2% - до 10,926 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна компанія «Укргідроенерго» створена на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» та державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

Дністровська ГАЕС потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожний) у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному є унікальною і найпотужнішою в Європі. Вона призначена для використання як джерело енергії в період пікової потужності споживання (вечірній і ранковий піки навантаження). Енергетичний комплекс Дністровської ГАЕС складається з 7 гідроагрегатів і вводиться в експлуатацію кількома пусковими чергами. До складу 1-ї черги ГАЕС входять 3 гідроагрегати. Перший гідроагрегат введено в промислову експлуатацію в кінці 2010 року.