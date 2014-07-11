Іран пішов на радикальне збільшення видобутку газу

Уряд Ірану вкладе $4 млрд на освоєння та облаштування газового родовища Південний Парс, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на Фарс.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів країни, в ході якого відзначалася "необхідність якнайшвидшого виведення економіки Ірану зі стану рецесії".

Читайте такожЦіни "Газпрому" на газ для Європи можуть знизитися до $320Офіційний представник іранського уряду Бакер Ноубахт зазначив в інтерв'ю агентству, що для здійснення цієї мети кабінет схвалив 4-мільярдний бюджет розвитку газового проекту Південний Парс на півдні країни і виділення ще такої ж суми на будівництво трьох електростанцій.

Читайте також«Газпром» дав козир в руки УкраїніГазове родовище Південний Парс знаходиться в акваторії Перської затоки на межі територіальних вод Ісламської Республіки і держави Катар. Його площа становить близько 9700 квадратних кілометрів, з яких 3700 перебувають у територіальних водах Ірану. Велика ж його частина, відома як "Північний Купол", розташована в територіальних водах Катару. За різними оцінками, кількість газу, що там міститься, перевищує 14 трильйонів кубометрів, газоконденсату - 18 мільйонів барелів, що становить близько 8% від загального обсягу світових запасів летких вуглеводнів.