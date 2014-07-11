На Южно-Українській АЕС можуть побудувати новий блок за західними технологіями

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, розглядає можливість будівництва нового атомного енергоблоку за західними технологіями на майданчику Южно-Української АЕС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЕК «Енергоатом» з посиланням на слова голови компанії Юрія Недашковського, який 9 липня відвідав майданчик передбачуваного будівництва енергоблоку №4 Южно-Української АЕС.

Згідно з повідомленням, в даний час Кабінет міністрів і Міненерговугілля України мають намір зробити атомну енергетику пріоритетним напрямком розвитку держави.

«У зв'язку з цим розглядаються всі майданчики, де можуть бути зведені нові атомні енергоблоки. Південно-Українська АЕС, на думку Юрія Недашковського, має перевагу, оскільки знаходиться ближче до морських портів. Це важливо у разі будівництва енергоблоків західного дизайну, обладнання першого контуру яких через великі габарити не призначене для транспортування залізницею», - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте такожУкраїна може відмовитися будувати завод ядерного палива з російською ТВЕЛ

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).