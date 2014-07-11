«Енергоринок» має намір залучити 500 млн гривень кредиту

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України оголосило тендер на залучення кредиту на суму 500 млн грн терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Енергоринок» має намір залучити зазначені кошти з метою здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями, які, в свою чергу, повинні повністю розраховуватися за продукцію з вугільними підприємствами.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 11 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку»на суму 800 млн грн, а в жовтні минулого року - на 500 млн грн.

Державне підприємство «Енергоринок» за січень-вересень 2013 року знизив чистий прибуток на 43% - до 20,6 млн грн з 36,456 млн грн за аналогічний період минулого року. Водночас, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші 9 місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% - до 62,121 млрд грн з 60,66 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.