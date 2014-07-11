«Енергоринок» має намір залучити 500 млн гривень кредиту
«Енергоринок» оголосив тендер на залучення кредиту.
Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України оголосило тендер на залучення кредиту на суму 500 млн грн терміном на 1 рік.
Про це йдеться в повідомленні компанії на порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, «Енергоринок» має намір залучити зазначені кошти з метою здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями, які, в свою чергу, повинні повністю розраховуватися за продукцію з вугільними підприємствами.
Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 11 серпня 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку»на суму 800 млн грн, а в жовтні минулого року - на 500 млн грн.
Державне підприємство «Енергоринок» за січень-вересень 2013 року знизив чистий прибуток на 43% - до 20,6 млн грн з 36,456 млн грн за аналогічний період минулого року. Водночас, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші 9 місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% - до 62,121 млрд грн з 60,66 млрд грн.
Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.