Кабмін звільнив главу Держенергоефективності

Кабінет міністрів України 9 липня звільнив голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Олександра Тарана за власним бажанням.

«Звільнити Тарана Олександра Володимировича з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 9 липня 2014 за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні Кабміну № 633-р

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Як повідомляв УНІАН, Таран був призначений головою Держенергоефективності 20 січня. На цю посаду його затвердив екс-президент України Віктор Янукович, який зараз перебуває у міжнародному розшуку за причетність до масового розстрілу людей під час Евромайдана.

Довідка УНІАН. Держенергоефективності реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.