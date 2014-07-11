Кабмін має намір скоротити споживання газу для підприємств на 30%

Кабінет міністрів ставить завдання перед промисловими споживачами й підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

Про це повідомляється на сайті уряду з посиланням на проект постанови, затверджений Кабміном 9 липня 2014 року.

Згідно з повідомленням, пропонується в період із серпня 2014 по березень 2015 встановити такі ліміти використання газу: для промисловості - 7,53 млрд куб. м, для бюджетних установ і організацій - 0,63 млрд куб. м, для підприємств ТКЕ - 5,85 млрд куб. м.

Окрім цього, Кабмін прогнозує споживання природного газу населенням в опалювальний сезон в обсязі 13,56 млрд куб. м, а виробничо-технологічні витрати і втрати газовидобувних і газотранспортних підприємств - 2,66 млрд куб м.

Загальний обсяг споживання природного газу прогнозується на рівні 30,23 млрд куб. м.

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«Водночас, наявні ресурси природного газу за цей же період становитимуть загалом - 23 млрд куб. м, із яких 9,5 млрд куб. м - товарні запаси природного газу в ПСГ і 13,5 млрд куб. м - власний видобуток», - йдеться в повідомленні.

«Враховуючи ці обставини, для покриття ресурсного дисбалансу протягом вищезазначеного періоду необхідно забезпечити імпорт природного газу обсягом - 7,23 млрд куб. м», - зазначається в повідомленні.

Водночас в уряді підкреслюють, що існуючі на сьогодні технічні можливості імпортних поставок газу з країн ЄС дозволяють здійснювати щодобовий імпорт палива обсягом 43 млн куб. м, що дозволяє імпортувати в період серпня 2014 - березня 2015 до 10,5 млрд куб. м.

«Таким чином, технічні можливості забезпечення реверсних поставок природного газу, за умови економного використання цього енергоносія протягом опалювального сезону 2014-2015 рр., дозволяють повністю забезпечити потреби вітчизняних споживачів в імпорті природного газу без залучення російських поставок», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Україна за квітень-червень 2014 року імпортувала 600 млн кубометрів природного газу, й продовжує нарощувати поставки палива за реверсними маршрутами.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький. «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.