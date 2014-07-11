«Енергоатом» за півроку збільшив податкові відрахування до бюджету на 8%

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, за січень-червень 2014 року збільшила податкові відрахування до державного бюджету у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 2,857 млрд грн, говориться в повідомленні компанії.

«Протягом 2014 року підприємство в одному податковому періоді не мало заборгованості по платежах до бюджету. Усі податкові зобов'язання сплачуються своєчасно і в повному розмірі. За перше півріччя поточного року до бюджетів всіх рівнів сплачено 2,8575 млрд грн, що на 219,1 млн грн більше порівняно з першим півріччям минулого року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, протягом 2012-2013 років компанія платила податки і платежі авансом, у результаті чого станом на 30 червня 2014 року утворилася переплата за платежами до держбюджету і позабюджетних платежів в розмірі 1,636 млрд грн.

«Станом на 30.06.2014 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» перед бюджетом відсутня», - підкреслюється в повідомленні компанії.

Також у компанії відзначили, що в I півріччі 2013 року компанія сплатила податок на прибуток у розмірі 16,8 млн грн при наявності переплати з цього податку у розмірі 1,445 млрд грн.

«Незаконні дії попередньої влади призводили до вимивання оборотних коштів і зменшення активів компанії», - йдеться в повідомленні.

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За січень-лютий 2014 року «Енергоатомом» сплачено податку на прибуток в розмірі 5,72 млн грн за наявної переплати з цього податку у розмірі 1,374 млрд грн.

Крім цього, «Енергоатом» протягом I півріччя 2014 року, як і в аналогічний період 2013 року, не здійснював сплату частини чистого прибутку (доходу) за наявної переплати.

«За I півріччя 2014 компанією сплачено ПДВ до бюджету за декларацією на 84 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2013, і при розмитненні ядерного палива та обладнання сплачено на 301 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року, що на 46,8% більше порівняно з минулим роком», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток у порівнянні з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.