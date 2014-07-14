"Нафтогаз" може продати частину невикористаних ПСГ

НАК "Нафтогаз України" пропонує передати в управління спільних підприємств невикористовувані підземні сховища газу. Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна" повідомив радник голови правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, "в Україні, яка має понад 30 млрд кубометрів потужностей ПСГ, тобто при явній їх надлишку, є сенс і можливість зробити цей сегмент ринку є більш ефективним і розвивати його".

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"У випадку з операторами сховищ або, точніше, зі сховищами загалом ми бачимо, що деякі сховища обійдуться при продажі в десять разів дорожче, ніж їх балансова вартість. Саме тому, що для них тариф нерегульований. І тому в принципі ви можете заробити набагато більше, ніж балансова вартість ПСГ. У цей час сховища є державною власністю, але якщо ми думаємо про те, щоб частково приватизувати чи залучати інвесторів, то державі вигідно використовувати різні підходи", - сказав Вітренко.

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Він зазначив, що пропонується почати зі створення СП для управління ПСГ, "які ми і так не використовуємо, тільки витрачаємо гроші на підтримання їх працездатності".

"Але, до речі, провідні українські вчені в газовій сфері говорять про те, що іноземним партнерам треба пропонувати найпривабливіші ПСГ, наприклад Більче-Волицьке (потужністю 16 млрд кубометрів), що такі набагато більш радикальні заходи допоможуть швидко створити найбільший газовий хаб у Східній та Центральній Європі. Ми тоді можемо стати регіональним лідером", - зазначив радник голови правління "Нафтогазу".