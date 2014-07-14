Южно-Українська АЕС відключила енергоблок №1 від мережі

Енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від мережі дією автоматичного захисту через коротке замикання на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ.

Згідно з повідомленням прес-служби станції, відключення відбулося 14 липня о 9 годині 06 хвилин.

«Причини з'ясовуються», - сказано в повідомленні станції.

На станції відзначають, що під час перехідних процесів відключення енергоблоку порушень умов та норм безпечної експлуатації не сталося.

«Радіаційний фон на проммайданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 14 липня складає 10 мкР/год», - наголошується в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).