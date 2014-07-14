Єврокомісія і Росія ще не визначились з датою газових переговорів

Дата зустрічі віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера і міністра енергетики РФ Олександра Новака ще не визначена.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на брифінгу сказала представник Еттінгера Сабін Бергер.

Вона нагадала, що днями віце-президент Єврокомісії провів телефонну розмову з Новаком, під час якої вони домовилися зустрітися, щоб обговорити питання безпеки постачання газу. "Мета зустрічі - також підготувати основу для наступного раунду тристоронніх консультацій (Україна-ЄС-Росія), але станом на сьогоднішній день дата (двосторонньої зустрічі) ще не визначена", - констатувала Бергер.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 10 годині ранку російський газовий монополіст «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Також Україна була переведена в режим передоплати за газ.

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Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за умов збереження чинного контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол. При цьому в ціновій суперечці Росія дотримується встановленого порогу до 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням 100 - доларової знижки у вигляді обнулення мита при імпорті палива. Україна вважає таку ціну «політичною» і наполягає на ринковій ціні палива.