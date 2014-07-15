Більшість родовищ "Укргазвидобування" вичерпані на 70-80%
Більшість родовищ, які експлуатує "Укргазвидобування" вичерпані на 70-80%
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Про це повідомив голова правління ПАТ "Укргазвидобування" Сергій Костюк, передає прес-служба компанії.
"Оскільки пластовий тиск в родовищах знижено, одним із способів роботи на свердловинах є будівництво дотискуючих компресорних станцій, які дозволяють піднімати газ з низьким тиском і впускати його в транспортну систему", - додав Костюк.
Він також зазначив, що важливою складовою зростання обсягів видобутку природного газу є інвестування в геологорозвідку і перспективне буріння.
"Капіталовкладення на ці потреби повинні бути закладені в собівартості газу і на сьогоднішній день складати не менше 738 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ", - уточнив Костюк.
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"Доведення відпускної ціни до цього рівня дозволить нам розвідувати нові родовища, модернізувати технічний парк і вже через кілька років вийти на щорічний показник з видобутку природного газу в розмірі близько 18 млрд кубометрів", - додав він.