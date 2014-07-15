У Росії звужують бюджетні кошти на розвідку нафти і газу

Мінприроди вирішило географічно перегрупувати державне фінансування розвідки нафти і газу. Якщо раніше гроші на ці цілі розподілялися приблизно пропорційно за основним нафтогазоносними регіонами країни, включаючи широко розвідані області, де складно розраховувати на великі відкриття, то починаючи з 2014 року держфінансування поділять між ділянками надр п'яти основних перспективних нафтогазоносних зон у Західному і Східному Сибіру, а також в Прикаспійському регіоні.

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Минулого тижня в ході засідання уряду, присвяченого відтворенню мінерально-сировинної бази країни, Сергій Донський зазначив, що 85% видобутку нафти і газу в Росії ведеться лише на 10% великих і унікальних родовищ, запаси яких неминуче виснажуються. І без нових великих відкриттів через 30 років країна зіткнеться з неминучим падінням видобутку нафти, слідом за яким послідує і скорочення доходів бюджету від податкових надходжень.

За словами Донського, ситуацію можна виправити, якщо раціонально розподілити бюджетні кошти на такий ризикований вид діяльності, як геологорозвідка, адже далеко не кожна нова розвідувальна свердловина або тисячі кілометрів сейсморозвідки обертаються відкриттям нового джерела нафти або газу. Крім того, міністр виступає за надання можливості нафтовикам збільшити їх власні вкладення в пошук нових запасів вуглеводнів шляхом запровадження вирахувань з ПВКК на геолого-розвідувальні роботи.