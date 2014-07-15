Глава «Нафтогазу» обіцяє звільнити свого заступника Кацубу через два тижні

Глава найбільшого енергетичного держхолдингу України «Нафтогаз України» Андрій Коболєв обіцяє через два тижні звільнити свого 27-річного заступника Олександра Кацубу, який вже четвертий місяць офіційно перебуває на лікарняному, тоді як ЗМІ повідомляють про його перебування за кордоном й участі в шикарному весіллі у Франції.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«З моменту мого призначення в НАК Олександр перебуває на лікарняному. Вже майже 4 місяці. Я вмію користуватися Інстаграммом, спілкуюся з журналістами, тому непогано уявляю, як проходить його хвороба. Якщо коротко - то на амбулаторне лікування в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." це не дуже схоже», - написав Коболєв.

«Природно, що юристи НАКу ще в квітні аналізували цю ситуацію і прийшли до очікуваного висновку: звільнення без отримання письмових роз'яснень співробітника буде легко оскаржити в суді і дасть право на автоматичне відновлення на посаді. Навіть якщо по ТБ покажуть, що він (Кацуба - УНІАН) полетів у космос. У разі затяжного лікарняного роботодавець має право звільнити працівника без його заяви тільки по закінченні чотиримісячного терміну. Цей строк у разі пана Кацуби закінчується через два тижні», - зазначив голова «Нафтогазу».

«Тепер про весілля, фотозвіти в Інстаграммі й тощо. Олександр (до речі, кандидат юридичних наук) банально нас (мене, журналістів, громадськість) провокує. Він розуміє, що зараз не може повернутися працювати в компанію. Але ця посада для нього представляє "велику цінність". Тому він дуже хоче бути звільненим без дотримання процедури. Це кращий весільний подарунок, який я міг би зробити, так як це дасть йому право через найсправедливіший і найгуманніший у світі український суд поновитися на посаді в перший зручний момент», - підкреслює Коболєв у своєму зверненні.

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Глава "Нафтогазу" нагадав, що подібний прецедент у компанії вже був, коли одного з топ-менеджерів не могли звільнити протягом 8-ми років.

«8 років він "висів" у заступниках, відновлювався, вигравав суди з грошовою компенсацією», - пише Коболєв.

«Давайте дочекаємося, коли пройдуть ці два тижні, і я підпишу всі документи на його звільнення у присутності журналістів. Більше того, журналісти будуть потрібні, щоб Олександр не провернув добре відомий трюк "вийшов на роботу на годину, сильно засмутився і тут же знову захворів). Давайте будемо розумнішими і почнемо думати холодною головою. Хоча, хто знає, може Олександр стримає своє слово і напише заяву сам», - резюмує глава «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабінет міністрів призначив на посаду заступника глави правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу, який на цій посаді замінив пішов у депутати свого брата Сергія.

Брати Кацуба відомі численними публікаціями в ЗМІ, присвяченими скандально відомих «вишок Бойка» і корупційними схемами одіозного бізнесмена Сергія Курченка.