Глава «Нафтогазу» обіцяє звільнити свого заступника Кацубу через два тижні
Андрій Коболєв обіцяє через два тижні звільнити свого заступника, який перебуває останні чотири місяці на лікарняному.
Глава найбільшого енергетичного держхолдингу України «Нафтогаз України» Андрій Коболєв обіцяє через два тижні звільнити свого 27-річного заступника Олександра Кацубу, який вже четвертий місяць офіційно перебуває на лікарняному, тоді як ЗМІ повідомляють про його перебування за кордоном й участі в шикарному весіллі у Франції.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«З моменту мого призначення в НАК Олександр перебуває на лікарняному. Вже майже 4 місяці. Я вмію користуватися Інстаграммом, спілкуюся з журналістами, тому непогано уявляю, як проходить його хвороба. Якщо коротко - то на амбулаторне лікування в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." це не дуже схоже», - написав Коболєв.
«Природно, що юристи НАКу ще в квітні аналізували цю ситуацію і прийшли до очікуваного висновку: звільнення без отримання письмових роз'яснень співробітника буде легко оскаржити в суді і дасть право на автоматичне відновлення на посаді. Навіть якщо по ТБ покажуть, що він (Кацуба - УНІАН) полетів у космос. У разі затяжного лікарняного роботодавець має право звільнити працівника без його заяви тільки по закінченні чотиримісячного терміну. Цей строк у разі пана Кацуби закінчується через два тижні», - зазначив голова «Нафтогазу».
«Тепер про весілля, фотозвіти в Інстаграммі й тощо. Олександр (до речі, кандидат юридичних наук) банально нас (мене, журналістів, громадськість) провокує. Він розуміє, що зараз не може повернутися працювати в компанію. Але ця посада для нього представляє "велику цінність". Тому він дуже хоче бути звільненим без дотримання процедури. Це кращий весільний подарунок, який я міг би зробити, так як це дасть йому право через найсправедливіший і найгуманніший у світі український суд поновитися на посаді в перший зручний момент», - підкреслює Коболєв у своєму зверненні.
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Глава "Нафтогазу" нагадав, що подібний прецедент у компанії вже був, коли одного з топ-менеджерів не могли звільнити протягом 8-ми років.
«8 років він "висів" у заступниках, відновлювався, вигравав суди з грошовою компенсацією», - пише Коболєв.
«Давайте дочекаємося, коли пройдуть ці два тижні, і я підпишу всі документи на його звільнення у присутності журналістів. Більше того, журналісти будуть потрібні, щоб Олександр не провернув добре відомий трюк "вийшов на роботу на годину, сильно засмутився і тут же знову захворів). Давайте будемо розумнішими і почнемо думати холодною головою. Хоча, хто знає, може Олександр стримає своє слово і напише заяву сам», - резюмує глава «Нафтогазу».
Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабінет міністрів призначив на посаду заступника глави правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу, який на цій посаді замінив пішов у депутати свого брата Сергія.
Брати Кацуба відомі численними публікаціями в ЗМІ, присвяченими скандально відомих «вишок Бойка» і корупційними схемами одіозного бізнесмена Сергія Курченка.