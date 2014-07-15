«Надра України» планує збільшити видобуток вуглеводнів

Національна акціонерна компанія «Надра України» розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки й кредитів під державні гарантії.

Про це йдеться в повідомленні компанії з посиланням на голову правління «Надра України» Ярослава Климовича.

«Зокрема, йдеться про відновлення процесу геологічного вивчення надр, який забезпечить виконання наукових і проектних робіт для задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази», - йдеться в повідомленні.

«Повернення в державну власність викраденого майна й збільшення обсягів видобутку вуглеводнів та інших корисних копалин - пріоритетні завдання, що стоять перед Національною акціонерною компанією «Надра України», - цитує прес-служба слова Климовича.

Згідно з повідомленням, останніми роками робота компанії гальмувалася через недофінансування її дочірніх підприємств.

«З метою переведення їх у недержавну форму власності створювалися борги з виплати зарплат, зростала податкова заборгованість, не оновлювалася матеріально-технічна база, зменшувалися обсяги робіт», - зазначається в повідомленні.

Для виведення компанії на якісно новий рівень, на думку Климовича, фінансово-матеріального забезпечення можна досягти як за допомогою залучення інвесторів у спільні проекти геологічного вивчення, так і за рахунок власних сил, якщо вдасться заручитися державними гарантіями під нарощування мінерально-сировинної бази на ліцензійних площах підприємств НАК «Надра України».

«Активна участь держкомпанії у виконанні сервісних і підрядних робіт на замовлення партнерів у рамках угод про розподіл продукції (УРП) та інших спільних проектів, за прогнозами керівництва «Надра України», має забезпечити компанію обсягами робіт і максимізувати прибуток», - зазначається в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Надра України» в 2013 році отримала чистий збиток у 13,584 млн грн, тоді як 2012 рік компанія закінчила з чистим прибутком у 12,11 млн грн.

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою покращення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження й нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.