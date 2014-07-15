Офшорна компанія майже вдвічі збільшила свою частку в «Кременчукгазі»

Офшорна компанія Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (м. Дуглас, Острів Мен) збільшила свою частку в підприємстві з газопостачання та газифікації «Кременчукгаз» майже в два рази - до 45,81% акцій з 24%.

Про це йдеться в повідомленні «Кременчукгазу» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій ТОВ «Група компаній «Співдружність» зменшився до 26% з 47,8099%.

Як раніше повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України в липні 2013 року надав дозвіл компанії Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc, що отримала в цьому ж місяці контроль над «Херсонгазом», на придбання понад 50% акцій газопостачального підприємства «Кременчукгаз».

Довідка УНІАН. Підприємство з газопостачання та газифікації «Кременчукгаз» (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Кременчуці Полтавської області.

25% акцій «Кременчукгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», 26% акцій належить ТОВ «Група компаній «Співдружність».

Українська виробничо-фінансова група ТОВ «Група компаній «Співдружність» купила 26% акцій ПАТ «Кременчукгаз» у вересні 2012 р. на приватизаційному конкурсі, заплативши за пакет 21,7 млн грн (початкова ціна складала 6,7 млн грн).