Суд визнав незаконними постачання електроенергії «Укрінтеренерго» в Словаччину

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Міністерства енергетики та вугільної промисловості про погодження з 1 травня 2014 року з державною «Укрінтеренерго» постачання електроенергії до Словаччини.

Відповідне рішення суд прийняв 11 червня 2014 року.

Згідно з постановою суду, позовну заяву було подано енергопостачальною компанією «Закарпаттяобленерго».

Також суд визнав протиправними дії Міненерговугілля щодо «Закарпаттяобленерго», відсторонивши компанію своїм наказом від 25 квітня 2014 року від постачання електроенергії за словацьким напрямом.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Закарпаттяобленерго» в червні придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 10 МВт в напрямку Словаччини для експорту електроенергії в липні 2014 року.

«Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належить 25% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди), 50% акцій належать компанії «Енергетична Україна ТВ».

«Укрінтеренерго» (Київ) є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія в різний час здійснювала постачання електроенергії у всі країни, які межують з Україною.