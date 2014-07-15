Луганська ТЕС перейшла на режим економії - запасів вугілля вистачить на 31 день

Луганська теплоелектростанція, що входить до найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, перейшла на економний режим роботи через підірваний терористами 7 липня залізничний міст, яким на станцію поставлялося вугілля, йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК Луганська ТЕС змушена перейти на роботу мінімальним складом – у роботі тільки 2 енергоблоки замість традиційного для цього часу року 4–5-блокового режиму. Вимушений захід щодо зниження навантаження дасть змогу забезпечити роботу ТЕС на вугіллі зі складу до його приходу залізницею», - йдеться в повідомленні компанії.

«У такому режимі роботи палива вугілля досить на 31 день. Доставка палива перервана через підрив залізничного моста на ст. Кондрашевська, що сталося 7 липня», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з метою економії палива підприємство змушене знизити навантаження на електростанції і перейти на роботу 2 енергоблоками по 200 МВт.

Як зазначили в компанії, в такому режимі станція зможе працювати на запасі вугілля до 15 серпня 2014 р.

«Орієнтовний термін ремонту підірваного залізничного мосту за умови припинення бойових дій становить близько 2 місяців», - наголошується в повідомленні.

«Зараз ДТЕК опрацьовує нові варіанти доставки вугілля на Луганську ТЕС», – цитує прес-служба ДТЕК слова головного інженера Луганської ТЕС Віктора Малигіна.

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Довідка УНІАН. Луганська ТЕС має встановлену потужність 1425 МВт, експлуатує 14 енергоблоків.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегмента ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозірська» і п'ять збагачувальних фабрик.

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.