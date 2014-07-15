У Донецьку під час обстрілу аеропорту терористи підірвали газопровід

Бойовики в результаті обстрілу периметра донецького аеропорту в другій половині дня висадили в повітря газопровід, після чого на місці пошкодження виник стовп полум'я, повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

У повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Донецької міськради, сказано, що озброєні представники «ДНР» не пускають до місця події аварійні бригади для ліквідації наслідків вибуху.

За даними прес-служби, ця аварія не вплине на газопостачання міста.

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Як повідомляв УНІАН, донецький аеропорт перебуває під контролем Збройних сил України.

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В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних угруповань сепаратистів.