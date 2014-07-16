Ціни на нафту зростають завдяки статистиці Китаю

Ціни на нафту зростають за рахунок повідомлень про несподівано швидке зростання китайської економіки в другому кварталі і підвищення розрахункового споживання нафти в Китаї, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,08 до $106,10 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,47 до $100,43 за барель.

ВВП Китаю зріс на 7,5% у другому кварталі, трохи перевищивши прогноз, порівняно з 7,4-відсотковим зростанням в першому кварталі. Фабричне виробництво в країні в червні підвищилося на 9,2% за прогнозу зростання на 9%, а розрахункове споживання нафти збільшилося на 2,6% порівняно з минулим роком до 10,2 мільйона барелів на добу - максимального показника з січня 2013 року.

"Економічні дані з Китаю можуть підняти ціну Brent до $108 за барель", - сказав аналітик трейдингової фірми OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 4,8 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу скорочення на 2,1 мільйона барелів. Офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу ввечері.

Лівія підвищила видобуток нафти до 588.000 барелів на добу, але різні угруповання продовжують воювати за контроль над міжнародним аеропортом столиці країни Тріполі.