Севастополь через мільйонні борги восени може залишитися без світла
Основними боржниками є ЖКГ та бюджетні підприємства
Мільйонні борги за поставлену електроенергію загрожують залишити анексований Севастополь восени без електропостачання. ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» вже ввело обмеження на постачання електроенергії для КП «Севелектроавтотранс».
Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу «Севастопольенерго».
Сумарний борг заборгованості за спожиту електроенергію станом на 11 липня перед ПАТ перевищив 240 млн рублів (понад 70 млн гривень).
За інформацією прес-служби, основними боржниками є ЖКГ та бюджетні підприємства.
Найбільший обсяг заборгованості припадає на житлово-комунальні підприємства: загальна сума становить - 85,2 млн руб. Найбільшими боржниками є: КП «Севміськводоканал» - 29,9 млн руб., КП «Севелектроавтотранс» - 22, 4 млн крб., КП «Житлосервіс» -15 - 7,8 млн руб.
Заборгованість держбюджету становить 52, 1 млн руб., не погашений борг на суму 4, 8 млн руб. - місцевий бюджет.
«Погашення боргу - проводиться, але частково і з великою затримкою. Тим не менше, боржники продовжують споживати електроенергію без оплати. В даний час вже введено обмеження на постачання електроенергії для КП «Севелектроавтотранс». Попередження вручені 13-ти найбільш великим боржникам», - йдеться в повідомленні підприємства.
Тут попереджають, що така заборгованість може згубно позначитися на подальших постачаннях електроенергії в Севастополь та підготовці до осінньо-зимового періоду. Борги перевищують суми місячного споживання Севастополя.
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У компанії також нагадали, що з 1 червня 2014 р. електроенергію для Криму і Севастополя поставляє державне підприємство «Укрінтеренерго» на договірній основі. Договором передбачено обмеження обсягів постачання електроенергії до рівня фактичної оплати.