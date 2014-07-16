Україна в червні скоротила споживання газу на 17%

Україна, яка протягом місяця відключена «Газпромом» від поставок російського газу, в червні 2014 року скоротила споживання блакитного палива в порівнянні з попереднім місяцем на 17,3% - до 1,476 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, в порівнянні з червнем 2013 року споживання газу скоротилося на 18,4%.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

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За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, в 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.

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