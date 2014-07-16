Енергопостачання Слов'янська обіцяють відновити на 90% до кінця тижня

Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує відновити енергопостачання Слов'янська (Донецька обл.) на 90% до кінця цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час «круглого столу» повідомив заступник директора департаменту електроенергетики Міненерговугілля Борис Соркін.

«У Слов'янську на сьогодні відновлено постачання близько 60% міста. Наразі ведуться роботи з відновлення двох центральних підстанцій у самому Слов'янську, які в разі їх підключення дадуть змогу відновити ще 30% міста. Завершення цієї роботи планується на п'ятницю», - сказав Соркін.

За його словами, труднощі з виконанням робіт викликані тим, що пошкоджені дві дуже складні перехідні металеві опори, які були розстріляні повністю.

«Якщо робити це все за регламентом, то вони вимагають заміни, а ця робота займе тижні, включаючи постачання, але бригади, проявляючи винахідливість і певний ризик, виконують їх ремонт», - сказав Соркін.

За його словами, завершення відновних робіт з енергопостачання Слов'янська заплановане через тиждень, десятки бригад ще працюють на розподільчих мережах.

Соркін також повідомив про численні пошкодження кабельних ліній, які потрібно відкопати, знайти місце пошкодження й виконати складну роботу з відновлення.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, захоплені в середині квітня. Після цього у звільнених містах почалися відновні роботи.

Співробітники ДТЕК 7 липня відновили енергопостачання насосних підстанцій, які подають воду до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки.

8 липня було відновлено роботу пошкоджених ЛЕП і підстанцій, які живлять Слов'янськ.