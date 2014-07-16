«Укргазвидобуванню» дозволили виробляти палива Євро-2 до початку 2015 року

Кабінет міністрів України дозволив держкомпанії «Укргазвидобування» виробляти паливо стандарту Євро-2 на Шебелинському газопереробному заводі до 10 січня 2015 року.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 25 червня 2014 року.

Таким чином, Кабмін вніс зміну до постанови від 1 серпня 2013 року, якою передбачено кінцевий термін введення в обіг палива стандарту Євро-3 – до 31 грудня 2016 року, Євро-4 – до 31 грудня 2017 року, а Євро-5 – необмежений, але за умови, що з 2017 року забороняється використання добавок (присадок) до бензинів з концентрацією марганцю більш як 6 міліграмів на 1 куб. дм.

Як повідомляв УНІАН, продовження стандартів на виробництво нафтопродуктів Євро-2 багато в чому зумовлює завантаження Шебелинського газопереробного заводу, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії "Укргазвидобування".

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості палива Євро-4 і Євро-5.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5).