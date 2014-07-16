НС в енергетиці може призвести до багатомільйонних збитків у промисловості - експерти

Таку думку висловив народний депутат і глава українського Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

«У законопроекті безліч недоліків і незрозумілих моментів. Не зрозуміло з якого моменту можна вважати, що Росія обмежує постачання енергоресурсів до України? Якщо не поставлено один вагон коксівного вугілля з Росії, це теж означає, що потрібно вводити особливий режим в енергетиці?», - говорить глава УСПП. На його думку, немає і чітких правил, як і кого будуть відключати: виходить, це питання буде вирішуватися у глави Міненерговугілля або в кабінеті міністрів, а це прямий шлях до корупції. На його думку, законопроект порушує Конституцію та безліч інших законів, тому він повинен бути як мінімум доопрацьований.

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Старший аналітик ІК Dragon Capital Денис Саква дотримується такої ж думки. «Закон виписаний вкрай неякісно і в такому вигляді небезпечний для промисловості і для економіки в цілому. За нього будь-яке промислове підприємство в Україні може бути без всяких підстав відключено від енергопостачання, що звичайно неприйнятно», - зазначає Саква. За його словами, законопроект дозволяє по суті експропріювати энергорсурсы у власників. «Це не можна назвати сучасною європейською практикою», - зазначає експерт.

Законопроект «Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі» парламент почав розглядати тільки з третьої спроби після того, як прем'єр Арсеній Яценюк попередив депутатів про можливе "переформатування Верховної ради, уряду і правлячої коаліції". Документ прийнятий 4 липня в першому читанні. Комітет Верховної ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією назвав законопроект не відповідним нормам антикорупційного законодавства. Законопроект надає необмежені права Міненерговугіллю в управлінні ПЕК «в особливий період».