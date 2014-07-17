Єврокомісія не дала Росії розширеного доступу до газопроводу OPAL
Зараз Північний потік, що дозволяє російському Газпрому експортувати паливо в Європу, оминаючи територію України, використовується лише наполовину через правила ЄС, які обмежують постачальникам газу доступ до газопроводів
Єврокомісія на невизначений термін відклала рішення про надання Росії повного доступу до газопроводу Opal, який необхідний для збільшення поставок палива в Європу по магістралі Північний потік, повідомила Рейтер представник комісії.
Мова йде про 470-кілометровий газопровід, що проходить через Німеччину, Чехію та підключений до Північного потоку. Зараз Північний потік, що дозволяє російському Газпрому експортувати паливо в Європу, оминаючи територію України, використовується лише наполовину через правила ЄС, які обмежують постачальникам газу доступ до газопроводів.
"Комісія погодилася з German Federal Agency Network (Bnetz) відкласти термін прийняття рішення", - сказала представник ЄС Сабіна Бергер у середу.
Читайте такожЦіни "Газпрому" на газ для Європи можуть знизитися до $320
Після революції в Україні і анексії Росією Криму відносини між РФ і найбільшим імпортером російського газу Європою переживають найгірший з часів холодної війни період, а Єврокомісія продовжує антимонопольне розслідування щодо російського газового концерну, яке почалося ще до зміни влади в Україні.
"Причина - технічні питання, що вимагають додаткового вивчення. Зараз складно сказати, коли буде прийнято рішення", - сказала Бергер.
Читайте такожПродан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липня
Рішення, про яке Москва не може домовитися вже кілька років, стало ще актуальнішим після того, як в червні РФ припинила постачання газу Україні. Через територію України проходить близько половини транзиту газу до ЄС, і Москва визнає, що газовий конфлікт з Києвом загрожує зривом поставок в Європу.
Північний потік має пропускну здатність 55 мільярдів кубометрів газу в рік, але зараз використовується лише наполовину через чинне в Європі обмеження на доступ до газопроводів. Москва продовжує сподіватися, що ЄС зробить Газпрому виняток, але поки російський експортний гігант може користуватися лише половиною потужності магістралі Opal.