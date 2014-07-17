Єврокомісія не дала Росії розширеного доступу до газопроводу OPAL

Єврокомісія на невизначений термін відклала рішення про надання Росії повного доступу до газопроводу Opal, який необхідний для збільшення поставок палива в Європу по магістралі Північний потік, повідомила Рейтер представник комісії.

Мова йде про 470-кілометровий газопровід, що проходить через Німеччину, Чехію та підключений до Північного потоку. Зараз Північний потік, що дозволяє російському Газпрому експортувати паливо в Європу, оминаючи територію України, використовується лише наполовину через правила ЄС, які обмежують постачальникам газу доступ до газопроводів.

"Комісія погодилася з German Federal Agency Network (Bnetz) відкласти термін прийняття рішення", - сказала представник ЄС Сабіна Бергер у середу.

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Після революції в Україні і анексії Росією Криму відносини між РФ і найбільшим імпортером російського газу Європою переживають найгірший з часів холодної війни період, а Єврокомісія продовжує антимонопольне розслідування щодо російського газового концерну, яке почалося ще до зміни влади в Україні.

"Причина - технічні питання, що вимагають додаткового вивчення. Зараз складно сказати, коли буде прийнято рішення", - сказала Бергер.

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Рішення, про яке Москва не може домовитися вже кілька років, стало ще актуальнішим після того, як в червні РФ припинила постачання газу Україні. Через територію України проходить близько половини транзиту газу до ЄС, і Москва визнає, що газовий конфлікт з Києвом загрожує зривом поставок в Європу.

Північний потік має пропускну здатність 55 мільярдів кубометрів газу в рік, але зараз використовується лише наполовину через чинне в Європі обмеження на доступ до газопроводів. Москва продовжує сподіватися, що ЄС зробить Газпрому виняток, але поки російський експортний гігант може користуватися лише половиною потужності магістралі Opal.