"Газпром" ставить антирекорди десятиліття через припинення поставок до України

Через припинення поставок до України «Газпром» був змушений значно знизити видобуток газу. За оцінками експертів, це обходиться в $50-60 млн недоотриманої виручки в день, а за підсумками року виручка може знизитися на 5% (близько $7,7 млрд). Також зафіксовано помітне зниження поставок російського газу в далеке зарубіжжя, повідомляє «Газета.Ru»

За даними ЦДУ ПЕК, 14 липня був зафіксований мінімальний за останні 10 років обсяг видобутку - 882,8 млн кубометрів. Мінімум торік становив 1044,5 млн кубів, а попередній антирекорд був встановлений в кризовому 2009 році - 891,7 млн кубометрів.

Головною причиною зниження видобутку стало припинення поставок до України. «Газпром» 16 червня перевів «Нафтогаз України» на передоплатну схему постачань. З цього моменту Україна російський газ не отримувала (через українську територію йде тільки транзит до Європи). Таким чином, поставки «Газпрому» знизилися приблизно на 100 млн кубів на день.

Читайте такожПродан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липня

«Екстраполювати результати одного дня на річний період не можна, тим більше що зараз йде сезонне зниження попиту, - говорить портфельний керуючий ІК «Анкор Інвест» Сергій Вахрамєєв. - Однак і за даними за перше півріччя 2014 року видобуток «Газпрому» (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) впав приблизно на 4,5%, з 240,2 млрд кубометрів до 229,4 млрд кубів».

Експерт нагадує, що 2009 рік був кризовим і, щоб видобуток в 2014 році знизився до його рівня, він повинен впасти на 5,3% (з 487 млрд кубів у 2013-му до 461 млрд кубів, як було в 2009 році). Це може статися в разі, якщо постачання до України не будуть відновлені.

«Зниження річного видобутку більш ніж на 5% явно негативне для компанії, - зазначає Вахрамєєв. - Це означає аналогічне зниження виручки (якщо виходити з того, що ціни залишаться на нинішньому рівні). Втім, інвестори це, швидше за все, вже врахували».

За підсумками 2013 року виручка «Газпрому» становила 5,3 трлн руб. (+10% до 2012 року). Таким чином, падіння виручки на 5% у грошовому еквіваленті складе 265 млрд руб. або $7,7 млрд.

Також відзначається помітне зниження з липня поставок у далеке зарубіжжя. За перші два тижні місяця вони знизилися на 11% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За прогнозами Агентства газової інформації, до кінця місяця зниження може досягти 12-13%. Але загальний показник за сім місяців може на частки відсотка перевищити результати січня - липня 2013 року.

Читайте такожЄврокомісія не дала Росії розширеного доступу до газопроводу OPAL

Піврічні показники перевищують 2013 рік. На початку липня голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомляв, що за перше півріччя поточного року постачання в далеке зарубіжжя зросли на 2,8% (до 82,88 млрд кубометрів) - навіть з урахуванням того, що 2013 рік був рекордним за рівнем зарубіжних поставок за всю історію компанії (минулого року «Газпром» поставив до Європи і Туреччини 162,7 млрд кубів, що на 16,3% вище показників попереднього року).