Підприємства ПЕК зобов'язали перерахувати дивіденди до держбюджету

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив підприємствам паливно-енергетичного комплексу, де є державна частка, перерахувати дивіденди до держбюджету за останні кілька років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан на брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Прем'єр-міністр дав доручення всім державним компаніям щодо перерахування дивідендів до державного бюджету, зокрема і такого підприємства, як "Укрнафта", - сказав Продан.

За його словами, обсяг дивідендів, які «Укрнафта» має перерахувати до державного бюджету, на сьогодні складає 1,3 млрд грн.

Водночас міністр не повідомив загальний обсяг коштів, які планується направити до державного бюджету як дивідендів від підприємств ПЕК з держчасткою.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в 2013 році скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 7,5 рази - до 0,190 млрд грн з 1,428 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнедынецкий, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

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Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.