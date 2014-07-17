В Україні за півроку зріс видобуток газу та знизився видобуток нафти

Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,3% - до 9,8 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в червні порівняно з травнем скоротився на 2,8% - до 1,6 млрд кубометрів, а порівняно з червнем 2013 року - збільшився на 1,7%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

Україна у 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Видобуток нафти в Україні за січень-червень 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 4,3% - до 1,036 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

У червні видобуток нафти скоротився у порівнянні з травнем на 3,6%, а порівняно з червнем минулого року - на 5,2%, до 170 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився на 5,4% - до 2,17 млн тонн, а в 2012 році - на 5,4%, до 2,293 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.