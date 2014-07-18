Ціни на нафту зростають після авіакатастрофи в Україні

Ціни на нафту зростають на хвилі нових геополітичних побоювань після авіакатастрофи в Україні.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,38 до $108,27 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,45 до $103,64 за барель. У четвер обидва еталона додали 2 відсотки, так як США оголосили про нові санкції проти Росії, під які потрапила і найбільша з видобутку нафтова компанія світу "Роснефть". За тиждень ціни на обидва еталона зростуть вперше за чотири тижні, пише Reuters.

"Вчорашня новина штовхає ціни на нафту вгору", - сказав генеральний директор аналітичної фірми Barratt Bulletin Джонатан Беррет, маючи на увазі падіння малазійського пасажирського лайнера.

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Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур, на борту якого було не менше 295 осіб, впав в четвер на сході України.

Ціни зростають також за рахунок економічної статистики США і Китаю - найбільших споживачів палива. Економічне зростання Китаю в 7,5 відсотка в другому кварталі перевершив прогнози, а запаси нафти в США несподівано різко знизилися.

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Президент США Барак Обама в четвер попередив президента РФ Володимира Путіна про можливість додаткових санкцій, якщо Москва не змінить курс щодо України. Лівія підвищила видобуток нафти до 555.000 барелів на добу, але порт Брега як і раніше не працює через страйк охоронців. Лівія попросила Раду безпеки ООН допомогти їй в охороні об'єктів нафтової інфраструктури, нафтових портів і цивільних аеропортів.