Регіони повинні вирішити, як знизити споживання газу підприємствами до 25 липня

Місцева влада повинна до 25 липня розробити план технічних заходів щодо зниження споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) на 30% до кінця 2014 року, зокрема в період опалювального сезону 2014-2015 років.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявив заступник міністра Григорій Семчук у ході селекторної наради з представниками регіонів.

В ході наради Семчук нагадав, що 9 липня уряд схвалив постанову, якою затверджено ліміти обсягів природного газу для споживачів у розрізі регіонів і щомісячний обсяг використання до кінця опалювального сезону з урахуванням зменшення споживання ТКЕ природного газу на 30%, починаючи з 1 серпня 2014 року.

Також, за словами Семчука, обласним і Київській міській держадміністрації доручено створити антикризові енергетичні штаби, діяльність яких координуватиме урядовий Антикризовий енергетичний штаб.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ставить завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

Зокрема, в уряді пропонують у період з серпня 2014 року по березень 2015 року встановити такі ліміти використання газу: для промисловості - 7,53 млрд куб. м, для бюджетних установ і організацій - 0,63 млрд куб. м, для підприємств ТКЕ - 5,85 млрд куб. м.

Крім того, Кабмін прогнозує споживання природного газу населенням в опалювальний сезон в обсязі 13,56 млрд куб. м, а виробничо-технологічні витрати і втрати газодобувних і газотранспортних підприємств - 2,66 млрд куб м.

Загальний обсяг споживання природного газу прогнозується на рівні 30,23 млрд куб. м.

Водночас наявні ресурси природного газу, за даними Кабміну, за цей же період становитимуть у цілому 23 млрд куб. м, з яких 9,5 млрд куб. м - товарні запаси природного газу в ПСГ і 13,5 млрд куб. м - власний видобуток. Виходячи з цих розрахунків, Україні необхідно забезпечити імпорт природного газу в обсязі 7,23 млрд куб. м.