Україна розраховує на німецькі інвестиції в ГТС - Яценюк

Україна розраховує на залучення німецьких інвестицій у вітчизняну газотранспортну систему, закон про реформування якої Верховна Рада схвалила у першому читанні.

Як сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк німецькому виданню Focus, Німеччина могла б зіграти ключову роль у виробленні єдиної енергетичної політики ЄС і України.

«Ми чекаємо німецьких інвестицій у нашу газотранспортну систему. Німеччина могла б зіграти ключову роль у виробленні єдиної енергетичної політики ЄС і України», - наведено цитату Яценюка на сайті уряду.

«Ми хочемо змінити архітектуру європейського енергетичного ринку. І ми хочемо зупинити будівництво «Південного потоку». Це політичний проект, який не має економічного змісту у разі, коли працює українська ГТС», - додав Яценюк.

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Прем'єр також підкреслив, що Україна гарантує безперебійний транзит російського газу до країн Євросоюзу.

За словами очільника уряду, щоб пройти опалювальний сезон, Україні потрібно купити ще 7 млрд кубометрів газу у Росії.

«Зараз ми, так само як і весь Європейський Союз, ще залежні від Росії. Частково ми вирішуємо цю проблему, купуючи російський газ у держав ЄС. Ціна на нього на 100 доларів нижча, ніж та, яку від нас вимагає РФ», - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зі зберіганню газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке, відповідно до європейського законодавства, займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

Водночас законопроект про модернізацію ГТС було розроблено в найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалено на засіданні уряду у середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада прийняла його у першому читанні. Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.