Лисичанський НПЗ загорівся після обстрілу

Лисичанський нафтопереробний завод російського нафтового гіганта компанії «Роснефть» о 3.30 ночі 18 липня піддався артилерійському обстрілу, після чого відбулося масштабне займання ємностей із залишками нафтопродуктів.

Про це свідчить відео, викладене очевидцями в Youtube.

«З ранку завод опинився на лінії вогню, так як бойовики протягом тижня «обкопувались» біля підприємства, будуючи блокпости і барикади, а в останні три дні завод почали безжально грабувати», - повідомив виданню «Нафторинок» один із співробітників заводу.

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«Також у результаті обстрілу було пошкоджено одну з ділянок заводської ТЕЦ і виникла пожежа на установці поліпропілену», - повідомив співрозмовник.

Крім того, у цей час горить сховище мазутів, у якому рівень палива становить два метри. Персонал проводить гасіння.