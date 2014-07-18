Македонія підтримала будівництво «Південного потоку»

Країні потрібні стабільні джерела енергії в довгостроковій перспективі, повідомив він в інтерв'ю ИТАР-ТАСС, пише Лента.ру.

«Республіка Македонія, як і інші країни регіону, відчуває необхідність в додаткових кількостях газу як екологічно чистого енергоносія, - додав Іванов. - Саме з цієї причини Македонія стала частиною цього проекту для того, щоб використовувати ті вигоди, які він пропонує, в тому числі з точки зору отримання додаткових обсягів газу».

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«Газпром» погодився включити Македонію в число учасників «Південного потоку» ще в 2010 році. За рахунок поставок по газопроводу в Македонії розраховують скоротити витрати на закупівлю енергоносіїв. У 2013 році Росія і Македонія підписали двосторонню угоду про співпрацю при будівництві «Південного потоку».

В останні кілька місяців доля газопроводу опинилася під питанням через позицію ЄС, який вимагає виконання Третього енергопакету. Його суть полягає в тому, що постачальники газу не можуть володіти газотранспортною системою на території Євросоюзу.

«Газпром», який є основним акціонером проекту, така позиція не влаштовує. У той же час, ряд країн, зокрема, Болгарія, призупинили роботи з будівництва газопроводу. Інші, приміром, Угорщина, заявляють, що готові прийняти у себе «Південний потік» в будь-якому разі.

«Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він буде проходити через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме більш 930 км, максимальна глибина - більше 2 км.

В кінці 2011 року Росія не досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» в турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.