У Донецьку через бойові дії пошкоджено газопровід та мережі електропостачання

12:25, 19 липня 2014
Енергетика
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Без газу залишилися будинки приватного сектору

В Донецке из-за боевых действий поврежден газопровод и сети электроснабжения / Фото УНИАН

У Донецьку через бойові дії пошкоджено газопровід і мережі електропостачання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«В результаті бойових дій було пошкоджено газопровід по вул. Ніжинській, і без газу залишилися будинки приватного сектору, розташовані на цій вулиці», - сказано в повідомленні.

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У міськраді пояснили, що потрапити до місця аварії й приступити до ремонтних робіт фахівці не можуть, оскільки район залишається небезпечним. З тієї ж причини поки не почато відновлювальні роботи й на пошкоджених мережах електропостачання, тому як і раніше немає електрики в частині житлових кварталів Куйбишевського району, повідомили в міськраді.

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