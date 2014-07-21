Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 14,7 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 14 по 19 липня збільшилися на 0,8% - до 14,713 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, на сьогодні добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн. куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.