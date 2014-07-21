Кабмін скасував мита при ввезенні до України котлів на біопаливі

Кабінет міністрів скасував сплату мита при ввезенні до України котлів для електростанцій, що працюють на біопаливі.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 17 липня 2014 року.

Згідно з документом, під дію дану постанову потрапляють котли продуктивністю 35 тонн на годину насиченої пари (2 штуки).

Крім цього, під дію даного постанова потрапили градирні (4 500 куб. метрів на годину), паротурбогенератори потужністю 12 МВт.

Читайте такожУкраїнцям пропонують брати в кредит біокотли - відсотки повернуть

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір стимулювати котельні і споживачів переходити з дорого з газу на інші види палива. Місцева влада повинні до 25 липня розробити план технічних заходів щодо зниження споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) на 30% до кінця 2014 року, в тому числі в період опалювального сезону 2014-2015 років.

Читайте такожВ Україні близько 67% котелень працює на газі

16 червня «Газпром» повністю припинив поставки природного газу для споживачів України.